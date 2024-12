di T.A.

Torna la HALF MARATHON 4° Trofeo Provincia di Isernia – Città di Venafro. Come per la passata edizione la gara nazionale Bronze andrà in scena la prima domenica di febbraio e precisamente il 2 grazie alla collaudata regia della Faga Gioielli Atletica Venafro, società organizzatrice e punto di riferimento dell’atletica molisana per la corsa su strada. Il veloce percorso di 21 km completamente in piano è l’ideale per coloro che vogliono cimentarsi per la prima volta sulla distanza ma anche per coloro che vogliono migliorare il loro personal best. “Si tratta, inoltre, dell’evento sportivo che apre la stagione delle corse su strada – come spiega il presidente della società venafrana, Massimiliano Terracciano – data ideale per chi vuole misurare il proprio grado di preparazione in vista delle maratone e mezze maratone primaverili. Proprio per tale ragione abbiamo in corso una promozione per coloro che si iscriveranno entro il 31 dicembre: la quota di iscrizione è ridotta a 15€”. Grazie al puntuale lavoro degli organizzatori si stanno definendo le varie partnership tecnico-promozionali, tuttavia per le aziende che vogliono legare il proprio brand all’evento c’è ancora possibilità di manifestare il proprio interesse. Tra le sinergie collaudate, la collaborazione con il Venafro Palace Hotel garantirà come sempre la zona villaggio maratona per il ritiro dei pettorali e dei pacchi gara, nonché per le premiazioni, inoltre è rinnovata anche la convenzione quale struttura ricettiva.