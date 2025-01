Il 14 febbraio 2025 non sarà solo una data dedicata agli innamorati, ma anche agli appassionati di tecnologia e attrezzi professionali. Elcom Distribuzione S.r.l., in collaborazione con Hikoki, organizza il “Green Day”, un evento imperdibile per tutti i clienti e professionisti del settore. L’appuntamento è fissato dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, presso il punto vendita Elcom di Venafro.

Il “Green Day” è l’occasione perfetta per scoprire in anteprima le ultime novità offerte dal marchio Hikoki, leader nel settore degli utensili elettrici professionali. L’evento, pensato per i professionisti e gli appassionati del fai-da-te, offrirà non solo la possibilità di acquistare i prodotti a prezzi vantaggiosi, ma anche di ricevere omaggi esclusivi e sconti speciali.

Durante la giornata, i partecipanti potranno approfittare di una serie di offerte che spaziano da sconti sul catalogo Hikoki a regali esclusivi per chi deciderà di acquistare durante l’evento. Un’opportunità unica per arricchire la propria attrezzatura professionale con strumenti di alta qualità a condizioni vantaggiose.

I clienti potranno usufruire di promozioni imperdibili sui prodotti selezionati del catalogo Hikoki, tra cui trapani, avvitatori, seghe e molte altre attrezzature professionali. Gli sconti saranno applicati sia su acquisti in loco che su ordini online, per rendere l’evento accessibile anche a chi non potrà partecipare fisicamente.

Oltre agli sconti, tutti i partecipanti riceveranno omaggi a sorpresa, ideali per arricchire la propria collezione di strumenti e accessori Hikoki. Un gesto pensato per ringraziare i clienti più fedeli e per invogliare anche i nuovi ad approcciare il mondo Hikoki con un piccolo “assaggio” dei loro prodotti più apprezzati.

L’iniziativa nasce dalla proficua collaborazione tra Elcom Distribuzione S.r.l. e Hikoki, due realtà affermate nel panorama della distribuzione e della produzione. Elcom, da sempre al fianco dei professionisti del settore, ha scelto Hikoki come partner strategico per offrire soluzioni innovative e di alta qualità, garantendo ai propri clienti attrezzi all’avanguardia e performance eccezionali.

“Siamo entusiasti di poter offrire ai nostri clienti un evento che coniuga vantaggi concreti e l’opportunità di conoscere meglio i prodotti Hikoki. Il Green Day sarà un’occasione unica per scoprire nuove tecnologie, fare acquisti vantaggiosi e ricevere consigli da esperti del settore”, ha dichiarato l’amministratore unico della Elcom Distribuzione, Nicandro Scarabeo.

Il “Green Day” del 14 febbraio rappresenta un’opportunità unica per tutti i professionisti e appassionati di attrezzi di qualità. Non solo una giornata di acquisti, ma anche un momento per approfondire la conoscenza delle soluzioni più innovative nel campo degli utensili elettrici. Non perdere l’occasione di vivere questa esperienza esclusiva: sconti, omaggi e tanto altro ti aspettano al Green Day con Elcom Distribuzione S.r.l. e Hikoki!

Per ulteriori informazioni, visita il sito web di Elcom Distribuzione S.r.l. per restare aggiornato su tutte le novità.

