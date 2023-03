Si preannuncia come evento sportivo nazionale e quale grossa vetrina promozionale per Venafro, Isernia e l‘intero territorio della seconda provincia molisana.

Trattasi dell’Half Marathon promossa da Provincia di Isernia e Città di Venafro e in calendario il 12 marzo prossimo nel territorio della seconda provincia del Molise. Si tratterà della seconda edizione ed avrà carattere nazionale. La sua presentazione da parte di Nuova Atletica Isernia ed Atletica Venafro giovedì 8 marzo (h 11.00) a Castello Pandone di Venafro. L’Half Maratona si corre sulla distanza di km. 21,975, ossia la metà del percorso classico di oltre 42 km. da Maratona ad Atene che coprì il guerriero ateniese Filippide, stando al racconto di Erodoto, per annunciare la vittoria ateniese sui persiani nella battaglia di Maratona del 490 a. C. . E’ una prova, la Mezza Maratona, tantissimo in voga e che richiamerà numerosi podisti ed appassionati dall’intero centro-sud d’Italia. Per sapere di più della imminente Half Marathon molisana giovedì 8 marzo a Castello Pandone di Venafro.