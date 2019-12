I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Venafro, hanno identificato gli autori di un furto di prodotti alimentari in un negozio del centro. Nei fatti, due donne, dopo essere entrate in un negozio, occultavano in due borse vari prodotti alimentari, pagandone solo una parte.

Il titolare però, accortosi dell’accaduto, riusciva comunque a dare l’allarme ai Carabinieri di Venafro. L’immediato intervento dei militari ha consentito da subito di identificare le responsabili del furto che sono state bloccate proprio mentre si allontanavano repentinamente dal negozio. Le due donne identificare dovranno ora rispondere direttamente alla Magistratura competente per furto aggravato in concorso.