di T.A.

Primi, importanti ed attesi sviluppi della recente rissa avvenuta in pieno centro a Venafro, esattamente lungo la trafficatissima via Colonia Giulia con traffico interregionale a scorrere a due passi e tanti pedoni in strada. Sono stati proprio i pedoni a filmare coi telefonini il tutto e i Carabinieri della Compagnia di Venafro, una volta acquisiti filmati e testimonianze, hanno prontamente individuato denunciandoli i protagonisti dell’episodio. Si tratterebbe di cinque personaggi non venafrani che, una volta entrati in contatto tra di loro, hanno generato la furiosa rissa con calci, pugni ed altro. A riportare la peggio uno degli autori del fattaccio, che pare avesse addosso anche un attrezzo tale da poter far male alle persone. Sull’intera vicenda, che tanto ha scosso l’opinione pubblica venafrana, proseguono le indagini delle forze dell’ordine e dell’autorità inquirente per risalire ai motivi a monte dell’accaduto ed ai suoi protagonisti.