di T.A.

Venafro, città che cresce demograficamente e topograficamente ma a cui manca tanto in quanto a servizi di pubblica utilità perché la vita sia soddisfacente e ben accetta da quanti vi vivono. Ed ecco nello specifico pervenire un ragionato ed utile contributo di un attento lettore, già pubblico dipendente ed oggi da efficiente pensionato attivissimo sulle proprie proprietà terriere, che avanza suggerimenti perché l’esistenza quotidiana venafrana possa finalmente migliorare con la soddisfazione unanime. Il nostro si sofferma sulla mancanza di parcheggi in città e contemporaneamente sull’opportunità di sanare il territorio urbano, rimuovendo situazioni di datatissimi abbandoni in pieno centro. Il lettore focalizza l’area privata di Via Caserta ricoperta da abbondante vegetazione naturale e da sempre nient’affatto curata né ripulita. Trovasi a lato di Corso Campano e, opportunamente restaurata, potrebbe collegare il corso col rione Mercato e quindi col centro storico. “Vi andrebbe creato un parcheggio per centinaia di posti auto risolvendo un assillo quotidiano per tanti, -afferma il nostro- si abbellirebbe il centro abitato ripulendo l’area e tutta Venafro ne trarrebbe vantaggi. Lo stesso Comune, una volta acquisita l’area, ne potrebbe trarre consistenti vantaggi economici dal nuovo parcheggio. Immagino una monumentale scalinata all’interno di tale zona rinnovata, con comode panche per intrattenervisi ”. L’idea è certamente positiva. Va messa in atto però, dal che “la mano” passa al Comune di Venafro.