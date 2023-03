Trattasi dello splendido esemplare di cane pastore tedesco di un anno e mezzo di proprietà di uno storico tifoso rossonero, Raffaele Siano.

Il suo proprietario, Raffaele Siano (a sinistra in foto, assieme agli amici Domenico e Saverio) è orgoglioso di possederlo, accudendolo amorevolmente assieme alla propria famiglia e portandolo spesso in giro per Venafro perché cammini e perché tutti possano ammirarlo ed accarezzarlo. E lui, lo splendido esemplare di pastore tedesco di un anno e mezzo, è assolutamente felice di tanto, scodinzolando e lasciando che tutti lo chiamino … “ Ibra ! ”, accarezzandolo a lungo ! Assolutamente non reagisce, resta docile e mostra piacere dell’affetto che riceve, all’unisono coi suoi proprietari. Già, trattasi del magnifico pastore tedesco cui Raffaele e i suoi simpaticamente hanno dato il nome di “Ibra”, in ragione del centravanti milanista Zlatan Ibrahimovic, colori calcistici di cui i Siano sono storicamente tifosi. Perciò Chapeau ai Siano per tutto quanto ed una ennesima ideale carezza sul folto pelo marrone scuro dell’imponente e buono “Ibra” di Venafro.