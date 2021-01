“IL MOLISE HA DIRITTO ALLA SANITÀ E ALLA TUTELA DELLA SALUTE DEI MOLISANI.

LA POLITICA DELLE CHIACCHIERE DELL’ULTIMA ORA E DEGLI INCOMPETENTI NON CI INTERESSA. INTERVENGA SUBITO IL MINISTRO E/O IL VICE MINISTRO DELLA SALUTE.

Il COMMISSARIO E LA REGIONE RIMUOVANO IMMEDIATAMENTE LA DIRIGENZA ASREM E SI INDIVIDUINO DIRIGENTI CON ESPERIENZA CHE GESTISCANO DIGNITOSAMENTE LA SANITÀ’

SI RIDIA DIGNITÀ AGLI OSPEDALI MOLISANI E IN PARTICOLARE ALL’OSPEDALE CARDARELLI E AI MEDICI E AL PERSONALE TUTTO. SI RIAPRANO I REPARTI CHIUSI PER AGEVOLARE I PRIVATI. SI BANDISCANO LE PROCEDURE PER LA NOMINA DEI PRIMARI SCEGLIENDO IL MEGLIO CHE OFFRE IL SISTEMA SANITARIO.

APRANO UN CENTRO COVID CHE MANCA AL MOLISE DA MARZO E SI CONCENTRINO SULLE STRUTTURE COME IL VIETRI DI LARINO. SI PROCEDA CON UN PIANO DI VACCINAZIONI SERIO E INMEDIATO.

SI RIORGANIZZI LA SANITÀ MOLISANA VERIFICANDO LA SITUAZIONE FINANZIARIA:

-SI RECUPERINO GLI OKTRE 150 mln DI EURO REGALATI PER PRESTAZIONI EXTRA BUGDET ( vietati dalla cassazione)

– SI RECUPERINO LE FISCALITÀ PAGATE DAI MOLISANI PER RIPIANARE IL DEBITO INDEBITAMENTE TRATTENUTE DALLA REGIONE

– LA REGIONE PAGHI I CONTRIBUTI NON VERSATI DALLE GESTIONI ASL PRECEDENTI E SOSPESI IN SEGUITO AL SISMA

BASTA CON LE CHIACCHIERE!…“