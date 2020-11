“Dalla dalla trasmissione “Titolo V” io traggo queste impressioni:

A) il medici con calma serafica, ma decisi, hanno denunciato una situazione drammatica sicuri dei dati e delle notizie in loro possesso.

B) il DG della ASREM ha mostrato nervosissimo e insicurezza perché certo di essere stato sconfessato. Adesso è chiaro perché vieta ai medici di parlare!..

C) il Presidente, con il sorriso stampato, ha ostentato una sicurezza che nasconde grosse incertezze e criticità. Ha pensato bene di autoreferenziarsi dando dati non corrispondenti alla realtà denunciata dai medici e consapevole dell’assenza del contraddittorio.

D) il Commissario ha preferito non parlare e su di lui sono state scaricate tutte le responsabilità dello stato attuale della sanità.

A PROPOSITO DI NUMERI

qualcuno ci dica:

– Perché si muore cosi tanto a malattie infettive?

– Perché non intubano gli anziani?

– Perché i ricoveri non vengono garantiti a tutti?

Quanti tamponi giornalieri sono stati effettuati negli ultimi 10 giorni ?

I NUMERI MUTEVOLI

È evidente che i numeri non corrispondono alla realtà e sono mutevoli a discrezione di chi ha facoltà di agire e disporre!.. I numeri variano a seconda dei tamponi fatti, dei ricoveri fatti, delle emergenze, dei soggetti intubati, dell’allocazione in un reparto piuttosto che in terapia intensiva.

LE CERTEZZE

L’unica cosa certa sono i decessi e vogliamo conoscere le cause e le concause!…

LE RISPOSTE

Adesso tocca ai medici rispondere e fornirci dati precisi da confrontare liberamente anche in TV.

IL DILEMMA

Da questo capiremo se si e’ trattato di disgrazie o di omicidi”.