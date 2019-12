Una mostra di ritratti che il fotografo toscano, Pino Bertelli, ha realizzato lo scorso aprile nel corso di Poietika al Teatro Savoia e in alcuni dei luoghi simbolo di Campobasso: il risultato è una straordinaria galleria di foto in bianco e nero, volti di ospiti illustri della rassegna diretta da Valentino Campo, come Letizia Battaglia, Raul Zurita, Vandana Shiva e Wim Mertens, ma anche di persone meno note che sono state immortalate dallo scatto artistico di Bertelli nel suo soggiorno campobassano.

Personaggi famosi e gente comune diventano così espressione artistica e, allo stesso tempo, ricordo delle esperienze vissute all’interno del teatro. A ciò si aggiunge la contaminazione dei luoghi, strade, chiese, scorci della città, che hanno fatto da contesto al festival. La mostra, inaugurata ieri pomeriggio dal presidente Toma, sarà visitabile dal 30 novembre al 31 dicembre, da martedì a sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20; domenica e festivi dalle 17 alle 20. Resterà chiusa il lunedì. Ingresso libero.