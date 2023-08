I “VIVEUR” … PERSONE SIMPATICISSIME !

Un po’ ovunque s’incontrano tipi particolari. Specie d’estate “lor signori” danno sfoggio di mentalità ed atteggiamenti unici ed originali. Diciamo che si fanno notare per i modi di vestire, di comportarsi ed atteggiarsi nei rapporti col prossimo, sia di pari età che di anni più avanti. Non fanno nulla di male, sia chiaro, e lasciano tutt’intorno impronte indelebili dei loro “modus vivendi”. Lavorano tali “lor signori” ? Beh …, proprio no ! Altrimenti non sarebbero i classici “viveur”, ossia amanti della bella vita e del dolce far niente. Ed appunto “viveur” vengono definiti quanti vestono in maniera unica, solitamente s’intrattengono dinanzi a locali pubblici con amici ed amiche a sorseggiare qualcosa che qualcuno offre loro, salutano e sorridono a destra ed a manca, conoscono tanti, si spostano da un locale all’altro ed intrattengono rapporti sociali a 360°, parlando del più e del meno, ma sempre di cose futili, non gradendo addentrarsi in tematiche impegnative, giusta la loro natura di “viveur” che amano la bella vita e nulla più ! Ce ne sono da voi ? A Venafro si ed anche in numero consistente. Danno alla loro giornata il colore ed il sapore giusto vivendo bene, senza accalorarsi su questioni impegnative e prendendo la vita col giusto sorriso, all’unisono con la loro schietta natura di autentici “viveur”. Al tirar delle somme, risultano simpatici tant’è il loro successo in ambito sociale. Viste le tante conoscenze e i rapporti interpersonali quotidiani, si candideranno prima o poi in politica per raccogliere consensi popolari ed impegnarsi per la collettività ? Assolutamente no, perché nel preciso momento in cui si candidassero perderebbero la loro bella, schietta e genuina patente di “viveur” ! Sono per la bella vita e nulla più ! Ed allora “ W I VIVEUR “, simpatici e cordiali! E non importa se non fanno nulla dalla mattina alla sera ! Prima o poi cresceranno ed a quel punto le cose, carissimi “viveur”, cambieranno anche per voi ! Ma intanto godetevi la vita leggera e frivola del dolce far niente, da gagliardi “viveur” !