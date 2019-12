Mercoledì 4 dicembre sarà commemorata la festività di Santa Barbara, Patrona dei Vigili del Fuoco, con una sobria e sentita celebrazione presso il Comando Provinciale VVF di Isernia, con la partecipazione delle massime Autorità Civili e Militari, il personale dipendente e relativi familiari, il personale dell’Associazione Nazionale VVF.

Il bilancio dell’anno che sta per concludersi mette in luce un aumento del numero di incendi e incidenti stradali. Sono 3675 gli interventi eseguiti dal primo gennaio a oggi. Nel corso del 2019 sono stati, nello specifico, domati 642 incendi. Mentre sono 208 gli incidenti stradali per cui si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Programma in occasione delle celebrazioni in onore della patrona Santa Barbara

ore 9:30 – apertura al pubblico sede di servizio con mostra degli automezzi e delle attrezzature tecniche;

ore 09:45 – ricevimento Autorità;

ore 10:00 – celebrazione della SS. Messa da parte di S.E. Rev. Mons. Camillo Cibotti;

ore 10:30 – saluto del Comandante e consegna benemerenze;

ore 11:00 – effettuazione manovre VF.