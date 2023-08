I VENAFRANI SUL DEVASTANTE INCENDIO DI SANTA CROCE, “QUESTI PIROMANI DELINQUENTI E MASCALZONI VANNO INCHIODATI ALLE LORO RESPONSABILITA’ ! NON POSSONO CONTINUARE A COLPIRE IMPUNEMENTE !”

Un coro unanime e sacrosanto di rabbia, avversione e contrarietà a tutto tondo per questi piromani mascalzoni e delinquenti, oltre che mentalmente malati, i quali appiccano sistematicamente il fuoco su Monte Santa Croce di Venafro, mettendo a repentaglio la vita delle persone e la salvaguardia di case e proprietà private. Ieri pomeriggio, e con terribile proseguimento per serata e nottata intere, fiamme altissime sui pendii meridionali dell’altura, con partenza dalla storica zona della Maccherenera –zona centrale meridionale di Santa Croce- per espandersi in un baleno in ogni direzione e divorare ogni cosa in quanto a verde e tant’altro . Un venafrano che aveva assistito al fenomeno dal balcone di casa nell’abitato cittadino a sud, fotografando ogni cosa, afferma : “Il tutto è partito con un forte boato –dice il pensionato- dopodiché il fuoco si è propagato senza riuscire a fermarlo. Benzina o cos’altro usato nella circostanza ? Le ombre della sera hanno favorito il propagarsi del tutto, con tanta paura per i residenti del rione Colle, ossia nella parte a nord dell’abitato venafrano”. Una professionista, sulla madre anziana : “Mia madre, anziana, è rimasta sconvolta ! Spero si riprenda !”. Ancora l’interlocutore iniziale : “Vogliamo ulteriormente tergiversare sul da farsi ? Questi mascalzoni e delinquenti piromani vanno finalmente presi e messi in condizione di non continuare a far del male alla natura, agli animale e alle persone !”. L’opinione pubblica venafrana nella sua totalità reclama cioè provvedimenti ed azioni drastiche per recuperare tranquillità, sicurezza e tutela dell’ambiente. Finché siffatti individui -i piromani- saranno lasciati liberi di colpire a piacimento appiccando il fuoco ovunque, la collettività venafrana non vivrà tranquillamente ! Ergo, si prendano questi sciagurati, inchiodandoli alle loro responsabilità ! Nel frattempo Venafro continuerà a restare sulle spine !

T.A.