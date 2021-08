di Tonino Atella

Non è un bel momento per Venafro, quanto a pulizia e decoro cittadini. Ne sono prova e testimonianza gli stessi venafrani che fanno girare sui social foto assolutamente esplicative del malessere dei costumi che continua ad attanagliare la città senza che istituzioni pubbliche locali, leggi amministratori municipali, nonché dirigenti, uffici, dipendenti e lavoratori dello stesso ente locale, compresi i Vigili Urbani, intervengano per stoppare quanto non va e migliorare aspetto ed arredo urbani. L’ennesima denuncia arriva da una signora che ha postato sui social uno scatto quanto mai significativo dei rifiuti abbandonati un po’ dappertutto in città.“Ci sono rifiuti a ridosso dei giardini pubblici e del lavatoio comunale. Un’autentica indecenza senza che nessuno intervenga!”. Una volta su fb il tutto, non si sono fatti attendere commenti “coloriti” dei venafrani : “E’ uno schifo autentico -scrive altra signora inviperita-non credevamo che la città precipitasse così tanto in basso ! E dire che Venafro era rinomata, un tempo, per essere “il biglietto da visita” del Molise dall’ingresso ovest della regione! Oggi purtroppo è tutt’altra storia e nessuno si adopera per rimediarvi! “. E quando il cittadino “sbotta” così tanto, significa che il vaso è colmo e la pazienza finita da un pezzo !