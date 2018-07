I tifosi della Curva nord Campobasso si mobilitano e organizzano un presidio in piazza Municipio il giorno venerdì 6 luglio alle ore 19.

“A seguito dei vari incontri tra la cittadinanza, l’associazione Noi siamo il Campobasso e la società, è emerso che la restante parte della dirigenza non è in grado di garantire la partecipazione del Campobasso al prossimo campionato di serie D. In virtù di questo, sarebbe auspicabile un minimo di sensibilità da parte dell’imprenditoria locale che investe, produce e guadagna nella nostra amata città.

E’ il primo piccolo passo necessario e opportuno affinché anche altri investitori possano interessarsi ad una piazza con alle spalle una storia gloriosa come quella rossoblù. E’ inconcepibile e inaccettabile, inoltre, il disinteresse manifestato nelle ultime settimane dalle istituzioni, soprattutto nell’anno in cui ricorre il nostro centenario.

Per tali motivazioni, la Curva Nord Campobasso organizza un presidio in piazza Municipio il giorno venerdì 6 luglio alle ore 19. Ci auguriamo una risposta da parte della città e una partecipazione massiccia”.

CN CB