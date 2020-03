“I tamponi effettuati al personale 118 di Isernia sono tutti negativi. Bene così”. Ad annunciarlo, su Facebook, è il consigliere comunale al Comune di Isernia Giovancarmine Mancini. Una buona notizia per la comunità pentra, soprattutto, in questo momento in cui si registra un aumento considerevole dei contagi in Molise. Nei giorni scorsi, al Pronto Soccorso del Veneziale di Isernia, erano stati eseguiti 16 tamponi e, anche in quel caso, fortunatamente, sono risultati tutti negativi.