Il progetto “I Suoni del Molise in Cammino verso il Giubileo” si arricchisce di eventi straordinari che celebrano la cultura, la musica e la spiritualità della regione in vista dell’Anno Santo 2025. Tra dicembre 2024 e il 2025, la musica del Molise sarà protagonista in numerosi appuntamenti, che uniscono tradizione e innovazione, fede e arte.

Il 24 dicembre, alle ore 17, la piazza San Pietro a Roma accoglierà il concerto di apertura delle celebrazioni del Giubileo 2025. Il Sagrato della Basilica di San Pietro ospiterà un suggestivo concerto di campane, a cura della Pontificia Fonderia Marinelli, che darà il via ufficiale ai festeggiamenti in tutta Italia.

Il 28 dicembre, a Campobasso, si terrà un corteo musicale a partire dalle ore 18, con le tipiche zampogne di Scapoli e Bojano, il bufù di Casacalenda, le maitunate di Gambatesa e il Gruppo Rintocco Molisano. Una parata sonora che attraverserà le vie della città, rievocando le antiche tradizioni musicali molisane in un’atmosfera di grande festa e spiritualità. Alle ore 21, sarà invece possibile scoprire la Campobasso sotterranea, con una visita guidata accompagnata da un mini concerto candle light a cura del Circolo Mascagni di Ripalimosani.

Il 29 dicembre, sempre a Campobasso, la Cattedrale della Santissima Trinità ospiterà un concerto dell’Orchestra Sinfonica del Molise, che alle ore 20:30 regalerà al pubblico un’interpretazione unica di opere classiche in un contesto di grande bellezza e suggestione.

Gli eventi in programma sono un’opportunità imperdibile per scoprire e vivere la musica tradizionale molisana, che si fonde con la spiritualità del Giubileo, creando un cammino di condivisione e riflessione attraverso le note e le voci che raccontano la storia della regione.

redazione