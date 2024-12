di Redazione

“Il rilancio sociale ed economico del Molise passa anche attraverso queste iniziative che costituiscono un motore straordinario per dare forza e vitalità all’intero territorio”. Così quanto affermato al tavolo dal Consigliere Cofelice, dove questa mattina è stata presentata l’iniziativa ‘I Suoni del Molise in Cammino verso il Giubileo’.

Presso la Sede della Fondazione Molise Cultura è stato, infatti, illustrato il calendario che comprende importanti iniziative nelle giornate del 14, 15, 24, 28 e 29 dicembre, realizzate dalla Regione Molise, attraverso un cofinanziamento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in collaborazione con i comuni di Agnone, Campobasso e Castelpetroso.

“Le nostre tradizioni e la nostra cultura al fine di continuare a portare alto il nome del Molise”, così ha affermato il Consigliere e Delegato Regionale per Turismo e Cultura Fabio Cofelice al tavolo con i sindaci di Agnone e Castelpetroso Daniele Saia e Gianmarco De Filippis e, per l’Amministrazione comunale di Campobasso, l’Assessore alla Cultura Adele Fraracci. In sala presente Rosa Maria Socci, tutor della storia della tradizione folkloristica campobassana dalla Regione Molise . “A lei naturalmemente – ha sottolineato il Delegato Regionale – vanno i miei più sentiti ringraziamenti per l’azione che porta avanti nel nome delle tradizioni del Molise e della sua storia più autentica. Grazie alla collaborazione di tutti gli enti Istituzionali – ha poi continuato Cofelice – oggi abbiamo raggiunto un obiettivo importante ed ambizioso, quello di realizzare una sinergia e un ponte, per continuare a portare alto il nome del Molise. Lo dimostrano gli eventi che sono stati messi a punto con la collaborazione di tutti i soggetti interessati. Una sinergia di forze che è la stessa che guarda alla data del 24 dicembre, quando sul Sagrato della Basilica di San Pietro, si darà il via all’apertura delle celebrazioni del Giubileo 2025 con il concerto di campane della Pontificia Fonderia Marinelli”