IL COMITATO “VERITA’ E DIGNITÀ VITTIME COVID” CON ESPOSTO DEL 16.12.2020 HA CHIESTO, TRA L’ALTRO, AL MINISTRO DELLA SALUTE COPIA DEL PIANO PANDEMICO ATTUALMENTE IN VIGORE MA NON HA RICEVUTO RISPOSTA!…
LE INDAGINI PORTATE AVANTI DALLA PROCURA DI BERGAMO DIMOSTRANO LA FONDATEZZA DEI SOSPETTI AVANZATI DAL COMITATO CHE IL PIANO PANDEMICO NON È STATO AGGIORNATO DAL 2006.
EVIDENTI LE RESPONSABILITÀ DI TUTTI I GOVERNI, DAI DIVERSI COLORI, CHE SI SONO SUSSEGUITI FINO AD OGGI!…
ORA CI ASPETTIAMO CHE LA TRE PROCURE MOLISANE ADITE SI ATTIVINO
IMMEDIATAMENTE PER VERIFICARE:
– IL PIANO PANDEMICO VIGENTE
– LE CAUSE E I MOTIVI CHE HANNO DETERMINATO UN EVENTUALE MANCATO AGGIORNAMENTO DEL PIANO PANDEMICO, FERMO AL 2006, NONOSTANTE IL REGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE CUI HA ADERITO L’ITALIA NEL 2007 POI SENZA ATTUARLO E NONOSTANTE L’ALLERTA DELL’OMS DEL 5.1.2020;
– OGNI CONSEGUENTE RESPONSABILITÀ E I RIFLESSI SU TUTTE LE CRITICITÀ GIÀ DENUNCIATE
– LE CAUSE E LE RESPONSABILITÀ DEL DISASTRO SANITARIO AD OGGI CAUSA DI 270 VITTIME IN MOLISE!….
VISTO LE CHIARE ED INEQUIVOCABILI CRITICITÀ E RESPONSABILITÀ DENUNCIATE DAL COMITATO (16.12.2020-21.1.2021), DAI DIVERSI PRIMARI DEL P.O. CARDARELLI DI CAMPOBASSO (4.2.2020 – 7.1.2021) DALLE DIVERSE OO. SINDACALI, SI INSISTE PER LA RICHIESTA DI SEQUESTRO DI OGNI DOCUMENTO UTILE I IVI COMPRESO LE CARTELLE CLINICHE DEI PAZIENTI!…E NELLA NOMINA DI CONSULENTI ESPERTI COME HA FATTO LA PROCURA DI BERGAMO!!
Il documento che dimostra che l’Italia non era pronta alla pandemia
https://www.agi.it/cronaca/news/2021-01-22/documento-oms-prova-italia-non-pronta-pandemia-11111722/?fbclid=IwAR2Bcjd_PrkD1jEFO-dvf7gkLrza-ZYsivkxOUpCdep2Ov-lsC8v4JKAdJ4