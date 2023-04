I quattro simboli delle liste civiche presentate per le elezioni comunali venafrane del 14 e 15 maggio prossimi

Quattro liste -è ormai notorio- per le elezioni comunali venafrane dei prossimi 14 e 15 maggio con cui designare il futuro quadro amministrativo della città. Si affronteranno, è altrettanto risaputo, altrettante formazioni civiche così come prevede la legge per Comuni con un ridotto numero di votanti come nel caso di Venafro, dove a contendersi i 17 seggi in palio (sindaco, più 16 consiglieri) saranno complessivamente in 62. In effetti due schieramenti –“Insieme per Venafro”, Sindaco Ricci e “Oggi Venafro”, Sindaco Bianchi sono composti di 17 nominativi ciascuno, mentre “Vivere Venafro-86079”, Sindaco Viscione e “Cambiamenti per Venafro”, sindaco Ferreri, propongono 14 candidati ciascuna. A proposito dei 14 Comuni molisani (9 in provincia di Campobasso e 5 nell’isernino) dove si terranno le elezioni amministrative a metà maggio prossimo, da dire che i maggiori per numero di abitanti ed elettori sono Venafro (10.852 residenti nel 2022) per la provincia di Isernia e Larino (6.366 abitanti nel 2022) per la provincia di Campobasso. In chiusura si pubblicano allegandoli i simboli dei quattro schieramenti che si contenderanno a Venafro il governo del palazzo di città di piazza Cimorelli al rione Mercato, il cosiddetto “salotto buono” della Venafro Antica.