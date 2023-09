SAN NICANDRO E SAN MARCIANO MARTIRI NEL CALENDARIO “LA PERLA PREZIOSA” 2024 DI FRATE INDOVINO

L’IMPORTANTE PUBBLICAZIONE EDITA DA “FRATE INDOVINO – PERUGIA”

Una bella e piacevole notizia per tutti coloro che ovunque nati e residenti siano stati registrati all’anagrafe e si chiamino Nicandro o Marciano. Il seguitissimo ed assai letto calendario cartaceo di “Frate Indovino 2024” (di quelli cioè che di solito si appendono alle pareti di casa o ufficio per seguire il succedersi di giorni, mesi e stagioni, ma anche per sapere di proverbi, detti, motti, colture da portare avanti, frutta ect.) , e che è denominato questa volta “La Perla Preziosa”, il calendario 2024 di Frate Indovino – si scriveva- riporta lunedì 17 giugno la ricorrenza religiosa dei Ss. Nicandro e Marciano Martiri, ossia i veneratissimi Santi di Venafro ! Una citazione cioè di tutto rilievo data l’importanza e la diffusione della pubblicazione edita da “Frate Indovino – Perugia” e che attesta la rilevanza storico/religiosa dei due Fratelli martirizzati nel 303 d.C., i quali assieme alla moglie del primo Santa Daria si immolarono per l’affermazione del Cristianesimo nell’importante provincia dell’antica Roma, soppiantando il paganesimo. Si era ai tempi dell’Imperatore Diocleziano, grande persecutore dei Cristiani, e il Patrono di Venafro Nicandro, il fratello maggiore Marciano e la sposa del Patrono Santa Daria affrontarono l’estremo sacrificio, versando il loro sangue. E da allora, ossia da 1.720 anni, Venafro non dimentica e venera costantemente la Triade di Santi. L’importanza di siffatti esempi ufficialmente attestata e diffusa quindi anche dalla pubblicazione di “Frate Indovino”, con ovvia soddisfazione e compiacimento dei venafrani tutti. Un commento conclusivo alla novità editoriale piacevolmente accolta a Venafro e dintorni : “E’ un onore -si afferma a Venafro, ma anche a San Pietro Infine, Pozzilli, Capriati al Volturno e ovunque vivano i Nicandro e i Marciano – leggere i nomi dei nostri Martiri Nicandro e Marciano nell’importante ed assai letto calendario 2024 di Frate Indovino ed un ulteriore motivo per continuare a celebrarli e festeggiarli alla grande. Siamo infinitamente riconoscenti per quanto fatto da loro e da Santa Daria per questa terra e continueremo a mostrare nel tempo tutta la nostra incondizionata fede ! Intanto grazie di cuore a “Frate Indovino” !”.

T.A.