Inizia il fitto programma religioso per la solennità di S. Anna a Pozzilli.

Inizia quest’oggi per concludersi il 27 luglio con appuntamenti vari il fitto programma religioso per celebrare a Pozzilli Sant’Anna, veneratissima dalla comunità locale. Si parte con la novena, quindi la giornate delle nonne e dei nonni, a seguire l’appuntamento per ragazzi e giovani, dopodiché il raduno dei Bersaglieri e la commemorazione del Bersagliere Sottotenente Nicandro Saracino, M.B.V.M, di cui è possibile leggere dettagliatamente nell’allegato specifico, con la presenza della Fanfara dei Bersaglieri. Quindi l’accoglienza della statua di S. Gioacchino, la solennità di Sant’Anna e San Gioacchino e in chiusura il “saluto” a San Gioacchino. Per il dettaglio del tutto si rimanda agli allegati trasmessi dal Parroco di Pozzilli, P. Giuseppe Cellucci OMI. A giorni, una volta diramato dal comitato festa, verrà pubblicato anche il calendario della festa civile dedicata alla Protettrice di Pozzilli, Sant’Anna.