Come cambiano i tempi !

Un tempo nella mattinata di mercoledì della Settimana Santa alla Chiesa del SS Viatico (detta di Cristo) nel centro storico di Venafro avveniva la commovente, partecipatissima, bella, significativa ed assai particolare”Benedizione dei Bambini”. Così veniva definito il rito religioso della giornata, con le mamme che alzavano in alto i loro piccoli perché ricevessero la benedizione del celebrante, all’epoca il Parroco Don Luigi Valente. Un rito nell’ambito della Settimana Santa che i fanciulli di allora (si era negli anni ’60 all’incirca) seguivano a loro volta in massa, appena dopo essere usciti da scuola (si era all’ultimo giorno di lezioni prima della pausa pasquale, per cui si facevano solo tre ore) dalle vicine elementari all’epoca ospitate a Santa Chiara, oggi sede del Museo Nazionale omonimo, e raggiunta di corsa la Chiesa di Cristo al cui interno c’erano già centinaia di mamme coi loro piccoli in braccio. A metà celebrazione, ecco il momento della benedizione e immediate le mamme sollevavano sorridenti e soddisfatte i loro minori in alto perché ricevessero l’agognata benedizione da parte del celebrante. Attimi intensi, bellissimi, suggestivi ed assai commoventi, coi bambini in fasce che si dimenavano, sorridevano, si guardavano intorno stupiti e piangevano anche, e con le mamme super contente dell’attesissima benedizione dei loro piccolissimi, che voleva significare felicità e fortuna per i minori. Era con tale “Benedizione dei Bambini” che iniziavano per fanciulli, mamme, giovani, adulti ed anziani i riti della Santa Pasqua ! Oggi tutto questo non è più e la mancanza, pensiamo, non è da poco !