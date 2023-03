La Settimana Santa 2023 nella Parrocchia di San Giovanni in Platea a Venafro

Il messaggio pasquale beneaugurante del Parroco Don Salvatore Rinaldi

Dal Parroco di San Giovanni in Platea a Venafro, Don Salvatore Rinaldi, riceviamo il programma delle celebrazioni religiose parrocchiali per l’imminente Settimana Santa 2023. Eccole di seguito. 1 aprile, h 18.30, S. Messa alla Chiesa di S. Luigi Orione ; 2 aprile, domenica delle Palme, h 11.00 Santa Messa Chiesa S. Luigi Orione, h 12.00 S. Messa in Cattedrale. I ramoscelli di ulivo che il sacerdote benedirà potranno essere presi davanti alle chiese prima delle celebrazioni. 3 aprile, Lunedì Santo, h 7.30 S. Messa chiesa S. Orione, h 8.00/21.00 esposizione eucaristica cittadina presso chiesa Santi Martino e Nicola. I sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni. H 18.30 S. Messa Chiesa S. Orione, h 20.00 Adorazione della Croce presieduta da Vescovo Mons. Cibotti presso Chiesa Santi Martino e Nicola. 4-5 aprile h 7.30 e 18.30 S. Messe Chiesa S. Orione. 6 aprile, Giovedì Santo, S. Messa h 18.30 in Coena Domini e presentazione Olii a chiesa S. Orione, h 20.30/24.00 Adorazione SS. Sacramento Chiesa S. Orione e h 21.30/22.30 adorazione comunitaria. 7 aprile, Venerdì Santo : h 7.30/13.00 Adorazione SS. Sacramento chiesa S. Orione, h 9.00 – 10.00 e 12.00 Recita comunitaria della Liturgia delle Ore chiesa S. Orione, h 17.00 Liturgia della Parola, Adorazione della Croce e distribuzione dell’Eucarestia chiesa S. Orione, h 18.00 Processione dei simulacri del Cristo Morto e della Madonna Addolorata con partenza dalla Cappella dell’ospedale SS Rosario, h 18.30 arrivo in Cattedrale ed inizio processione per le strade cittadine. 8 aprile, Sabato Santo: h 22.00 Veglia Pasquale nella Notte Santa Chiesa S. Orione. 9 aprile, Domenica di Pasqua : h 10.30 S. Messa Chiesa San Orione, h 12.00 Santa Messa presieduta dal Vescovo in Cattedrale. 10 aprile, Lunedì dell’Angelo : h 7.30 S. Messa Chiesa S. Orione, h 11.00 S. Messa celebrata dal Parroco Don Salvatore Rinaldi in Cattedrale. Le informazioni dello stesso sacerdote : “Nei giorni di Pasqua si possono ritirare in una delle chiese della parrocchia le bottigliette di acqua benedetta e la preghiera di benedizione della famiglia. Il capofamiglia benedirà la mensa e l’abitazione bagnando un ramoscello d’olivo nell’acqua benedetta, tutto ciò in virtù del sacramento del battesimo ricevuto”. Quindi il messaggio conclusivo di Don Rinaldi : “Risurrezione : l’occhio di Dio sugli avvenimenti del mondo, presenza in cammino con l’uomo di oggi reso, in Gesù di Nazareth, figlio del Figlio. Con questo messaggio auguro a voi tutti di avere accanto l’Uomo di Nazareth. Buona Pasqua”