A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale di Venafro, desidero far pervenire pubblicamente a tutto il corpo di Polizia municipale di Venafro, ai volontari associazione Vigili del Fuoco in congedo delegazione di Venafro ed associazione nazionale Carabinieri nucleo volontario protezione civile, profonda gratitudine per l’impegno profuso in ogni genere di evento ed in particolar modo per la grande collaborazione data giovedì 16 u.s. in occasione del passaggio in città del 102° Giro d’Italia su via Colonia Giulia e viale San Nicandro.

L’azione di coordinamento egregiamente svolta dal Comando dei Vigili del Fuoco in collaborazione con le suddette associazioni, (il nucleo volontariato protezione civile si è altresì occupato della sistemazione della segnaletica in tutte le strade interessate) ha fatto sì che il passaggio della carovana e dei corridori si svolgesse senza il benché minimo intoppo dando ancora una volta prova di grande professionalità e dedizione oltre che spirito di collaborazione che li contraddistingue. L’impegno delle associazioni di volontariato è motivo di orgoglio e fa onore a tutta la nostra comunità, pertanto ritenevo doveroso un pubblico ringraziamento confidando nel prosieguo di questo percorso di fattiva collaborazione.