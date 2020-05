UN PICCOLO GRANDE GESTO PER LA LOTTA CONTRO IL COVID-19

L’attuale pandemia ha sconvolto letteralmente il mondo intero per la rapidità della sua diffusione, per gli effetti devastanti sulla salute e sulla vita di ogni popolazione, per l’eccezionalità dell’impegno richiesto a livello di prevenzione e di interventi terapeutici.

Tuttora si combatte in trincea, tuttora i caduti si contano in tutto il pianeta.

E tuttora migliaia di ricercatori sono impegnati in un’opera silenziosa e invisibile, l’unica da cui ci si possa aspettare la soluzione del problema.

Neuromed conduce da quarant’anni una lotta senza quartiere a patologie anche rovinose, combattendo su più fronti: quello della cura, ovviamente, ma – con lo stesso impegno – quello della ricerca e della prevenzione.

Contro il COVID-19 il nostro Istituto ha preparato e avviato un progetto molto coraggioso e impegnativo – la BIOBANCA COVID-19 – con l’ambizione di studiare per ostacolare e impedire il ritorno di questa terribile malattia, ma – ancor più – di rendere possibile la necessaria prevenzione di altri flagelli dello stesso genere.

Si tratta di un piano straordinario, che ha bisogno di risorse straordinarie.

Sostieni i nostri RICERCATORI.

Anche una PICCOLA DONAZIONE può fare la DIFFERENZA.

LA RICERCA AIUTA. AIUTA LA RICERCA.

