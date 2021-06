di Tonino Atella

La proposta: zona out di sera e di notte, ad eccezione degli spostamenti dei residenti.

Controlli, prevenzione e sanzioni, se necessarie. Sono le richieste dei residenti della zona della Cattedrale per riportare serenità e tranquillità nel quartiere che nelle ore serali e notturne diventerebbe “terra di nessuno”, con regole zero ! Il nostro precedente servizio circa tutto quanto accade e viene rinvenuto al mattino dinanzi alla storica Cattedrale venafrana e sul piazzale antistante, malcostume ricorrente e datato che è stato sottolineato dallo stesso Rettore del sito religioso il Parroco Salvatore Rinaldi, il nostro precedente scritto sul tema -si diceva- ha come alzato il coperchio sul classico vaso di Pandora, facendo venir fuori le risentite dichiarazioni di coloro che vivono con le proprie famiglie nei pressi della Cattedrale, periferia ovest della città.

”Da queste parti e con le prime ombre della sera e nel corso della notte –afferma un residente- accade di tutto ! Avete fatto benissimo a scriverne, ma non basta. Occorre che istituzioni pubbliche locali e forze dell’ordine scendano finalmente in campo a difesa della nostra tranquillità, della decenza dell’area della Cattedrale e della stessa salute degli abituali frequentatori serali e notturni di quest’area”. Ma cosa accade esattamente ? “Un andirivieni continuo di macchine, tanti giovani ambosessi a bordo ed al mattino i resti della loro permanenza senza regole purtroppo sono sotto gli occhi di tutti !”. Cosa proponete perché tornino sicurezza, pulizia e decoro ? “Visto il reiterarsi della situazione –aggiungono i preoccupatissimi residenti dell’area del Carmine e della Cattedrale- occorrono interventi e regole drastiche.

Visto quanto accade da anni si dovrebbe chiudere al traffico la zona da una certa ora della sera e sino all’alba, ovviamente consentendo ai residenti di accedervi ed allontanarsene regolarmente. Necessitano però continui controlli, sanzionando se inevitabile i trasgressori. Perciò regole precise e controlli continuativi sono gli unici deterrenti di una situazione certamente critica ed allarmante.

Del resto lo stesso Rettore della Cattedrale, Don Salvatore Rinaldi, ha parlato di situazione al limite da anni senza che vi si ponga rimedio. Noi speriamo che finalmente ci sia l’inversione di tendenza, che istituzioni locali e forze dell’ordine osservino e controllino diversamente la periferia ovest della città per restituire a noi residenti la sicurezza e la tranquillità perdute ed all’intera zona il rispetto, il decoro e la pulizia che da tempo ha smarrito”.