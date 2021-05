di Tonino Atella

“E’ necessario che le forze dell’ordine siano maggiormente e più continuativamente presenti al rione popolare di Via Flacco a Venafro per la tranquillità e la sicurezza di noi che vi abitiamo e per prevenire il ripetersi di pericolosi episodi d’intolleranza sociale”. E’ la precisa ed accorata richiesta di tanti che vivono nel popoloso quartiere di edilizia popolare alla periferia ovest di Venafro, spesso teatro di fatti ed accadimenti poco piacevoli. L’ultimo in ordine di tempo ha visto un acceso diverbio tra più persone per motivi di parcheggio, con spintoni e calci e con un uomo costretto alle cure mediche, riportando un referto medico di dieci giorni di prognosi.

Tempo addietro invece altra segnalazione di gratuiti schiamazzi ed offese in altro immobile condominiale della zona e con distruzione volontaria di beni condominiali. “Vivono qui tante persone per bene e educate -afferma un residente di Via Flacco- ma purtroppo c’è gente anche di altra natura e con caratteri tali che spesso rendono la vita difficile a molti. Non nascondiamo che in determinati frangenti abbiamo temuto il peggio. Ma anche l’ultimo episodio con un uomo gettato a terra e preso a calci confermano i potenziali pericoli cui ogni giorno si può andare incontro”.

A questo punto e visto il ripetersi di determinate situazioni nient’affatto belle cosa proponete ? “C’è bisogno che Vigili Urbani di Venafro, Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza -affermano gl’interlocutori che chiedono solotranquillità e sicurezza, ossia i diritti minimi per il vivere civile- siano più presenti nel nostro rione popolare di Via Flacco, quale deterrente per nuovi episodi d’intolleranza sociale. Abbiamo diritto a giornate tranquille e senza pericoli, e solo la vigile e continuativa presenza delle forze dell’ordine può garantirci in tal senso. In effetti per colpa di pochi qui in Via Flacco c’è assoluta necessità di maggiore vigilanza e controllo, per cui chiediamo alle istituzioni pubbliche preposte che operino in tal senso”.