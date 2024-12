di T.A.

DAI RAGAZZI DELL’ISTITUTO TUMORI DI MILANO IL SIGNIFICATIVO E BELLISSIMO VIDEO MUSICALE DA LORO REALIZZATO.

Natale è alle porte e sono numerose le iniziative e le idee per festeggiare e celebrare l’evento. Tra le tante perfomance, tutte meritevoli di lode e menzione, si segnala il bellissimo ed assai significativo video in musica e canti realizzato dai ragazzi ospiti dell’Istituto Tumori di Milano di seguito visionabile. Gli ideatori ed autori del video non chiedono denaro, bensì che il loro lavoro a parole, musica e canto venga visto ed apprezzato dal maggior numero di persone quale precisa testimonianza della loro voglia di vivere ed essere parte attiva della vita contemporanea. FuturoMolise ben volentieri si presta a diffonderlo nella certezza/speranza di sostenere la positiva idea dei ragazzi dell’Istituto Tumori di Milano, affiancandoli nel loro cammino di positiva e progressiva ripresa fisica, morale e psicologica.