di T.A.

DAL RICCO E COPIOSO “ORTO DI…” I PRODOTTI DI FINE STAGIONE DELLA PRODIGA, SANA E SALUTARE TERRA VENAFRANA

Non c’è che dire ! E’ sana, salutare e prodiga ! Cosa ? Ma la bella terra venafrana, cos’altro !?! E la dimostrazione ultima arriva dall’ “Orto di …”, un amico del quale optiamo per l’anonimato, già pubblico dipendente ed oggi, pensionato, tuffatosi a tutto tondo nel piacevole lavoro della terra che conduce con sapienza, saggezza e cognizione di causa. Coltiva, zappa, conduce, lavora, innaffia, rassoda, accudisce quanto seminato e piantato e raccoglie a piene mani e in tutta orgogliosa soddisfazione, che ama esternare ad amici e conoscenti perché apprezzino e sottoscrivano a loro volta la ricchezza della terra venafrana, puntualmente prodiga di ogni prodotto naturale, oltre al … suo lavoro ! L’ultima foto pervenuta al riguardo mostra la tavola rustica di campagna imbandita con tanto “Ben di Dio” : dai pomodori ai peperoncini, dai fichi ai “ friariegl’ ”, dalle melanzane ai peperoni ed a tant’altro di assai saporito. “Sono gli ultimi prodotti di stagione -afferma il nostro coltivatore per passione- che vanno ammirati e gustati a ribadire la ricchezza del suolo e dell’ambiente venafrani. E buon appetito … !”.