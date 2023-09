di T.A.

I PROBLEMI DELLA QUOTIDIANITA’ VENAFRANA

ALBERO SEMI ABBATTUTO SUL MARCIAPIEDE DI VIA DEL CARMINE A VENAFRO E NON RIMOSSO, TABELLE SEGNALETICHE A TERRA E SCAVI PERICOLOSI LASCIATI SCOPERTI SULLE STRADE CITTADINE

Via del Carmine e la strada che conduce alla Cattedrale di Venafro, periferia ovest della città. Sinora di giorno abbastanza frequentate grazie al Liceo Classico “Giordano” situato in zona, scuola però momentaneamente chiusa per lavori di restauro e risanamenti strutturali, tant’è il trasferimento della popolazione scolastica umanistica venafrana nel plesso scolastico di Via Maiella assieme agli indirizzi tecnici. Ed ecco appalesarsi i primi risultati negativi ! Abbattuto in zona causa il trascorrere del tempo o il forte vento di qualche notte addietro, esattamente sulla destra della salita che dalla Chiesa del Carmine conduce alla Cattedrale, abbattuto un albero dalle ampie dimensioni –si scriveva- i rami sono rimasti sul marciapiede, secchi e senza venire rimossi ! E’ brutto lo spettacolo e non è un bel vedere per quanti si recano in Cattedrale, transitando dinanzi all’albero semi/abbattuto ! Si rimuoverà quanto non è più in vita ? Considerazioni identiche per tabelle nell’abitato cittadino finite a terra o per le intemperie o per motivi sconosciuti. Una di tali “storie” è finita a terra sulla sinistra dell’ingresso di corso Lucenteforte di Villa Maria, i giardini pubblici di Venafro. Vi si spiega la video sorveglianza a tutela del verde cittadino, ma ridotta a terra serve a ben poco ! Ancora problemi nell’abitato : oltre a buche e fossi vari che “impreziosiscono” e fanno tanto arrabbiare pedoni, automobilisti, ciclisti, motociclisti, anziani e cittadini in genere che rischiano di cadere e farsi male, c’è il problema tutt’altro che secondario di lavori e scavi privati o pubblici su strade urbane che non vengono tappati e richiusi a regola d’arte, ma decisamente alla buona. Ne conseguono fossi e buche pericolosissimi ! Dove trovansi? Un po’ dappertutto, ma quello che contraria un sacco perché foriero di conseguenze fisiche per le persone, è situato giusto all’ingresso della traversa che porta al popoloso quartiere a lato di Corso Molise, zona dei mercati ambulanti infrasettimanali. Uno scavo lungo quanto è lunga la traversa e rimasto con terriccio e pietrame, senza copertura a regola d’arte. E’ rimasto cioè un fosso profondo 10/20 cm. quanto è larga la traversa ! Possibile mai on intervenire a ripristinare per bene, prevenendo problemi alle persone ?