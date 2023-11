di T.A.

Ieri sera Alfredo Ricci, candidato di centrodestra, ha perso le elezioni provinciali isernine a favore del candidato di centrosinistra Daniele Saia ed ecco puntuali i primi “conti” sotto forma di prime osservazioni che vengono mosse allo sconfitto da taluni dipendenti della Provincia di Isernia, evidentemente insoddisfatti dei sistemi amministrativi in atto nell’ente provinciale in questi ultimi anni. “Aspettiamo dal 2021 determinati pagamenti per il lavoro prestato nel corso degli anni -afferma contrariato un lavoratore dell’ente di via Berta a Isernia- ma, nonostante ripetute richieste e sollecitazioni, continuano a non esserci attribuite le somme che ci spettano”. C’è una motivazione a monte, cioè è stato spiegato perché tanto accade, o meglio perché non ricevete i compensi arretrati per le prestazioni effettuate ? “L’unica spiegazione passataci -ribadisce l’interlocutore- parla di personale ridotto e quindi della difficoltà di procedere nei pagamenti, che sono un nostro diritto. Non ci sarebbero cioè addetti per eseguire materialmente conti ed attribuzioni”. Col cambio della guardia al timone amministrativo dell’ente provinciale isernino pensate che qualcosa cambierà ? “Ce lo auguriamo senz’altro -aggiunge l’interlocutore-vista la persistente situazione di fatto”. Un vostro parere sull’esito del recente voto provinciale di secondo grado, riservato esclusivamente a sindaci ed amministratori comunali dell’isernino e che ha premiato il centrosinistra a scapito del centrodestra, governo uscente ? ”E’ evidente che il disappunto è generalizzato anche tra gli stessi amministratori comunali in carica nella seconda provincia molisana, altrimenti non si sarebbe avuto siffatto risultato che ha ribaltato la situazione politica precedente. Un cambio di gestione netto e radicale, avvertito a tutti i livelli. Non lo dice il sottoscritto, ma l’ha asserito ufficialmente il voto provinciale ultimo ! E speriamo che il cambio porti bene !”.