Primi anniversari per il governo nazionale di centrodestra a guida della Premier Giorgia Meloni, che ricordiamo ricopre l’importante ruolo di Primo Ministro e Presidente del Consiglio dei Ministri essendo il proprio partito -Fratelli d’Italia- il primo in termini d voti e quindi di consensi popolari della coalizione governativa, nonché dell’intero Parlamento Italiano. Ergo toccava a Fdi e per esso alla Segretaria di partito, la Meloni, a guidare le fila del discorso. E da anni tanto puntualmente avviene ! Ed allora, seppure in notevole intesi, vediamo da vicino cosa e quanto Fdi e la premier Meloni hanno saputo seminare in questo avvio di legislatura. Premesse gravità e delicatezza di tante situazioni sociali ricevute in eredità dai governi nazionali precedenti, in primis il controllo degli immigrati irregolari che nelle maggiori città italiane continuano a provocare problemi a non finire, il centrodestra sta cercando preliminarmente di regolare tali arrivi per mettere un freno alle intemperanze che ne conseguono. Tanto è stato fatto nel merito, ma tant’altro resta da fare. Quindi le prime positività apportate dal governo di centrodestra : innanzitutto maggiore occupazione e miglioramenti all’economia nazionale. Tutto risolto in tali ambiti prioritari ? Certamente no, molto ancora c’è da mettere in atto, ma i primi risultati positivi prendono ad emergere se è vero com’è vero che l’occupazione in Italia cresce, alla pari dell’economia. Così come gli altri Paesi del mondo prendono a guardare con maggiore interesse l’Italia, constatando quanto di positivo è in corso d’opera. L’Italia cioè è finalmente più rispettata, a cominciare dalle attenzioni diverse che le riserva lo stesso neo Consiglio d’Europa, oggi attento alle problematiche territoriali della nostra Penisola data la sua posizione centrale in ambito continentale. Queste talune rilevanti positività da che l’Italia è a guida centrodestra. Convengono su tanto le forze italiane di sinistra ? Assolutamente no, se è vero com’è vero che si continua a tacciare di fascismo, prepotenze e prevaricazioni quanto la Premier Giorgia Meloni & C continuano a mettere in campo per il progresso della nazione. E la Premier nel contempo come risponde, cosa fa ? Continua dritta per la propria strada, consapevole della vicinanza di tanti italiani. Gli stessi che da giovanetta la vedevano attivissima in ambito politico nelle borgate rimane da cui la nostra arriva e gli stessi giovani molisani che ai primi anni ’80 -quando la Meloni era giovanissima dirigente di Azione Giovani, il movimento giovanile dell’allora Alleanza Nazionale- l’ebbero ospite in una pizzeria di Sant’Agapito per una pizza e piacevoli ore in compagnia, parlando di politica e programmando il futuro migliore per tutti e di tutti.

T.A.