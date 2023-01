È avvenuto in consiglio regionale l’incontro tra gli Oss precari e il trio della politica molisana. Toma, Pallante e Lancellotta pare non abbiano soluzioni per la stabilizzazione dei precari. Un tema molto sentito dall’onorevole isernina essendo anche lei una precaria Asrem.

Pare che, come al solito, ci sia un rimpallo di responsabilità. La Regione dice che è impossibile risolvere il problema per mancanza di volontà dell’Asrem, l’ Asrem che risponde che manca la volontà della regione. Intanto gli operatori sono costretti ad affidarsi alle mani degli stessi soggetti che li hanno spinti in queste condizioni lavorative precarie.

L’incontro si è chiuso con un buco nell’acqua. Prossimo appuntamento il 15 gennaio.

Chissà se il trio della politica molisana saprà risollevare le sorti dei lavoratori.