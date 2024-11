di T.A.

Questo organo d’informazione ne ha appena scritto e tante sono state le sollecitazioni e le condivisioni popolari a conferma dell’attesa dell’istituzione. Ci si riferisce all’istituendo Circolo Sociale per la Terza Età d’ambo i sessi a Venafro, istituzione che continua a mancare e che in tanti sollecitano al Comune perché si adoperi a risolvere finalmente la carenza. “Si, l’attendiamo da anni -spiegano adulti ed anziani ambosessi venafrani- ma dal nostro ente locale non arrivano segnali positivi in tal senso, cioè non ci si adopera per allestire la sede sociale di tale Circolo. E’ come se a Venafro il pensionato, l’anziana, l’adulto ect. non interessino affatto agli amministratori locali che continuano a non adoperarsi per risolvere il problema. Non chiediamo l’impossibile, ma solo la disponibilità di una sede dove incontrarci, intrattenerci, parlare e trascorrere in compagnia di altri e più utilmente le ore della giornata, piuttosto che restare seduti su panchine per strada, dinanzi ai bar o restare da soli a casa a vedere la tv”. E nel merito ecco anche la precisa indicazione del locale di proprietà municipale dove poter allestire il nuovo e indispensabile servizio sociale. “A Piazza Caduti sul Lavoro, ossia adiacente al lavatoio comunale, c’è un immobile comunale abbandonato da anni ed ovviamente in progressivo deperimento, oltre che soggetto ad azioni distruttive da parte di vandali ed ignoti individui. L’immobile in questione è diventato purtroppo una insopportabile topaia, ricolma di rifiuti di ogni genere, topi ed animali vari. E tutto questo in pieno centro abitato e sotto gli occhi di tutti ! Nonostante questo nessun intervento di tutela da parte del Comune, che lascia nella sempre più progressiva distruzione l’immobile. Noi anziani e pensionati di Venafro, tanto uomini che donne, chiediamo la disponibilità dell’edificio a fini sociali, previo l’intervento di restauro e ripristino da parte del nostro ente locale essendone proprietario. Si aprirebbe finalmente una utile struttura di accoglienza per la terza età e si risolleverebbe dall’abbandono e dalla sporcizia quella che attualmente purtroppo è un’autentica, bruttissima ed indecente topaia, esposta alle azioni più negative possibili ! Ci auguriamo di essere ascoltati nell’interesse non solo della terza età bensì dell’intera collettività venafrana, vista l’annosa e consistente indecenza in atto !”. Non hanno un briciolo di torto coloro che tanto affermano !