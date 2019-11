Al Circo Massimo a Roma, la manifestazione nazionale indetta dai sindacati dei pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil con lo slogan “Invisibili no! Siamo sedici milioni”. Il numero dei pensionati e delle pensionate in Italia. Slogan che campeggia sui volantini e sul palco. Presente anche una delegazione molisana.

Le richieste dei pensionati

– Una vera rivalutazione delle pensioni (e non 40 centesimi in più al mese come previsto dalla Legge di Bilancio)

– la riduzione delle tasse per chi, come i pensionati, le paga tutte e fino all’ultimo centesimo

– l’allargamento della 14esima per aiutare chi è più in difficoltà

– una legge nazionale sulla non autosufficienza.

Di seguito l’intervista a Pino Aurisano (Segretario Generale molisano della Uil Pensionati)