Appuntamento venerdì 8 giugno alle 21, al Museum Shop&Bar per una serata che parte dalla musica moderna e la contamina con le sonorità caratteristiche degli strumenti popolari. Ospite d’eccezione, Daniele Sepe, che ha partecipato anche ai lavori di registrazione del disco, regalando il suo sax anche in alcuni dei brani.

Con Una Nuova Storia, la band di Rocchetta a Volturno si cimenta nell’impresa di contaminare non il vecchio con il nuovo ma il moderno con il popolare e lo fanno, in particolare, attraverso l’utilizzo della zampogna molisana. Il titolo del disco è espressione del suo stesso contenuto: una nuova storia d’amore, una nuova storia di lotta e liberazione, una nuova storia intesa come possibilità di ricominciare. Più nello specifico, il messaggio ultimo espresso di canzone in canzone, è molto più profondo di quello che appare ed è strettamente legato al sentimento del gruppo stesso di rinnovarsi e trovare un nuovo modo di fare musica.