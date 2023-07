Tanti i parlamentari italiani intervistati dalle tv nazionali, non così i molisani…

Un riscontro che si ripete sistematicamente nelle varie legislature nazionali senza soluzione di continuità. Tanti e di tutte le tendenze, così come la legge vuole, i parlamentari italiani intervistati, avvicinati e sentiti dalle tv nazionali su questioni a 360° e d’interesse collettivo, ad eccezione però dei nostri parlamentari molisani ! Un caso fortuito anche se ripetuto, una casuale ricorrenza, un accadimento non voluto o cos’altro ? Si sentono cioè dai teleschermi nazionali pareri ed opinioni di destra, sinistra e centro espressi da uomini e donne di tutt’Italia che siedono in Parlamento, ma di parlamentari molisani nemmeno l’ombra! Accadeva sistematicamente nella precedente legislatura ed il trend –negativo per il Molise- è ripartito pari pari anche con la legislatura in corso ! Né onorevoli, né senatori, né donna, né uomini eletti in Molise coi voti dei molisani vengono mai intervistati dalle reti televisive nazionali perché si conosca il loro parere e di riflesso quello dei molisani ! Questo accade sia per le trasmissioni politiche ”serie”, importanti, di peso e sia per trasmissioni “leggere”, per le interviste che inducono al sorriso. Ossia politici molisani assenti dalle tv sempre e comunque ! Sia ieri che oggi ! I motivi ? Non è facile dirne, ma una constatazione scaturisce purtroppo spontanea ed immediata: ossia il probabile peso relativo del Molise in ambito nazionale, dal che l’assenza di interviste e richieste di opinioni ai rappresentanti molisani a Camera e Senato ? Se tanto è, lasciatelo dire, è cosa avvilente e mortificante per Molise e molisani che al contrario meritano, reclamano e valgono tutt’altro ! Se poi tanto accade perché le cose stanno diversamente, si faccia sapere ! Intanto, Signori Parlamentari Molisani fatevi finalmente vedere e sentire in tv per la soddisfazione di tutti noi elettori molisani che vi abbiamo votato e che desideriamo essere rappresentati al meglio ed al massimo !