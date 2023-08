I NUOVI MINI BOLLETTINI DI C/C PER PAGARE LE UTENZE, OVVERO … DELLE ASSURDITA’ ITALICHE !

Autunno nei pressi e dalle temperature ultime non si preannuncia nulla di buono. E non solo per caldo, pioggia, sole, vento o freddo che si alterneranno tantissimo, a sentire esperti e metereologi. Ma anche per le immancabili novità nella vita e nelle incombenze familiari e personali di tutti i giorni che la prossima stagione puntualmente porta in se. Si prendano … i pagamenti delle varie utenze a Comuni ed Enti diversi ! Per dirla tutta, sono “dolori” tipici autunnali che questa volta presentano anche aspetti particolari, risvolti insoliti. Lo testimoniano gli utenti venafrani che hanno appena ricevuto la “terribile” raccomandata in busta verde (spauracchio per tutti !) contenente i bollettini di c/c per pagare i consumi idrici pregressi, maggiorati dalle consistentiintegrazioni annuali scaturite dagli aumenti di siffatto servizio municipale varati dall’ente locale. Cioè il cittadino, in genere, ha pagato regolarmente, ma gli aumenti hanno fatto scattare le integrazioni per le annualità trascorse, col risultato di chiedere somme decisamente sostanziose ai “poveri” utenti con la micidiale raccomandata ultima nella fatidica busta verde, appunto “lo spauracchio” storico per ciascun contribuente ! Problema autentico siffatti esosi pagamenti da effettuarsi, aggravati questa volta da una innovazione tecnica che sta comportando non pochi grattacapi a molti. In busta l’utente ha trovato spiegazioni e bollettino di c/c per un unico versamento. Parimenti, data l’esosità delle cifre da versarsi, nel plico postale c’erano anche tanti mini bollettini di c/c -dimensioni, in cm., 3 x 12 !- a formare un unico foglio e quindi da ritagliarsi per pagare ogni due mesi, a rate. E i più così stano facendo, non intendendo o non potendo pagare tutto assieme. Il guaio è che date le ridottissime dimensioni di tali c/c -strisce rettangolari dalle mini dimensioni riportate innanzi- non è facile ritagliarli senza correre il rischio di strapparli, rendendoli inutilizzabili. In siffatto “guaio” -ossia lo strappo casuale del mini bollettino di c/c- incappano facilmente anziani e persone con problemi alle mani o che non hanno dimestichezza con tagli di precisione. Problema su problema quindi per molti, e in effetti non sono cose da poco. Da una parte le somme notevoli da corrispondere, dall’altra la necessità di rateizzare e dall’altra ancora tali mini bollettini di c/c da ritagliare con cura certosina ! No, non è proprio un gran rientro dalle ferie agostane !

T.A.