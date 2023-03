“I Nomadi”, team intramontabile di musica leggera e sulla ”breccia” da sessant’anni, in concerto il 14

giugno allo stadio Lancellotta di Isernia

Un complesso che continua a fare la storia della musica leggera italiana da sessant’anni e che il 14 giugno

prossimo sarà in Molise, esibendosi in concerto allo stadio Mario Lancellotta di Isernia a partire dalle h

21.30. Trattasi de “I Nomadi”, colonna storica della musica leggera italiana e che per il 2023 saranno in tour

nella Penisola. Nel capoluogo pentro presenteranno tanto del loro ricco repertorio musicale, partendo dalle

intramontabili “Io vagabondo”, “Un pugno di sabbia”, “Io voglio vivere”, “Un giorno insieme”, “Canzone per

un’amica” e tant’altro ancora. Costo del biglietto 25 euro, più dp. Per informazioni 0865/412180