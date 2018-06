Il NAS di Campobasso, operante sull’intero territorio regionale e coordinato dal Comandante Luogotenente Mario Di Vito, a conclusione di attività ispettive effettuate presso strutture private eroganti servizi sanitari (ambulatori medici/odontoiatrici, laboratori analisi, farmacie studi fisioterapici…), ha deferito alle Procure della Repubblica di Campobasso e Isernia, per violazione dell’art. 193 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, quattro medici odontoiatri per aver esercitato l’attività di dentista in assenza dell’autorizzazione sanitaria prevista dalla Legge Regionale n. 18 del 24.06.2008.

L’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria è subordinata al possesso di specifici requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici che garantiscono la sicurezza delle prestazioni effettuate. A seguito di ciò, la Direzione Generale per la Salute della regione Molise ha disposto l’immediata sospensione dell’attività sanitaria e la chiusura dei quattro ambulatori odontoiatrici ubicati due in Campobasso e due in Isernia. Nell’ambito di tali controlli, i militari del NAS hanno inoltre sequestrato presso una farmacia del Basso Molise alcune confezioni di specialità medicinali scadute di validità, deferendo, per tale condotta, il titolare alla Procura della Repubblica di Larino.