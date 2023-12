di T.A.

MOLISANI E SARDI ASSIEME FESTEGGIANO SIMPATICAMENTE IL NATALE SULL’ISOLA

Simpaticissimo ed inaspettato incontro, peraltro assai ben gradito dai diretti protagonisti, tra molisani e sardi in Sardegna, a tal punto da coniare il nuovo termine de I MOLISARDI”! La storia, decisamente divertente e meritevole di essere conosciuta: da mesi vive ed esercita la propria missione pastorale di fede in un Comune della Sardegna Don Francesco Ferro, sacerdote venafrano trasferitosi sull’isola per stare vicino alla madre. Il nostro, per natura aperto ed assai socievole, giorni addietro era in un centro commerciale dell’isola quando si trovò davanti diversi personaggi molisani, tipici proprio del periodo natalizio : prima Roberto Cerella di Castelnuovo al Volturno, apprezzato suonatore della zampogna, e subito dopo Sergio Paliferro e la moglie Pierina, a loro volta dell’isernino ed assai conosciuti in Molise. L’uomo dalla folta e nota barba lunga e bianca, rivolto al sacerdote : “Ma io ti conosco … Chi sei ? Conoscevo dalle mie parti un sacerdote … !”. E l’uomo di chiesa, divertito, … “Sono proprio io, Don Francesco !”. E Paliferro, felicissimo per l’incontro, di rimando … “ Ma sei proprio tu ! Don Francesco ! Che piacere ! Ma che ci fai qui ? Puozz’ ess’ beneritt’ !”. Dopodiché i saluti, gli abbracci e le reciproche spiegazioni, accompagnate ovviamente da un salutare brindisi all’imminente Natale ! Ecco … “I MOLISARDI”, specie nuova dalla simpatia innata, schietta e naturale !