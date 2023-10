Intervento di riqualificazione ambientale dei volontari di Scientology: raccolti circa 22 kg di rifiuti.

Nei giorni scorsi i Ministri Volontari di Scientology si sono incontrati in Zona Stazione e in Zona Rocca, per un intervento di pulizia e ripristino delle aree verdi dove erano presenti rifiuti abbandonati.

In totale il gruppo di cittadini ha raccolto circa 22 kg di rifiuti, tra cui metallo, plastica, vetro, carta, mozziconi, pezzi di abbigliamento, una bicicletta rotta e molto altro. Moltissimi gli apprezzamenti dei passanti e dei commercianti della zona che hanno ringraziato per l’inestimabile lavoro dei volontari.

I Ministri Volontari sono un’organizzazione mondiale di persone appartenenti a tutte le culture e ceti sociali che siano impegnate, coraggiose e preparate nell’aiutare gli altri. Nei momenti e posti peggiori, che si tratti di calamità naturali o di crisi quotidiane, i Ministri Volontari sono presenti, con le proprie abilità, dando sollievo e soccorso a coloro che ne hanno bisogno.

“Un Ministro Volontario non chiude gli occhi di fronte al dolore, al male e all’ingiustizia dell’esistenza. Al contrario, è addestrato per risolvere tali circostanze e per aiutare gli altri a ottenere sollievo da esse e a raggiungere una nuova forza spirituale” scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard.

Nelle prossime settimane continueranno gli interventi di riqualificazione urbana.

