di T.A.

Nella prima serata di ieri Canale 5 ha trasmesso il I° Trofeo Silvio Berlusconi di calcio, amichevole Monza/Milan per ricordare l’ex Presidente di Monza e Milan all’indomani della scomparsa. Un’amichevole tra i due club cari al fondatore di Forza Italia che negli ultimi trent’anni aveva dato tanto al Milan, quindi al Monza portandolo in serie A e di riflesso all’intero calcio nazionale. Un’amichevole attesa e vista da tanti, sia milanisti che di altri colori calcistici. C’era da vedere il rinnovatissimo Milan alla sua prima apparizione in Italia dopo la tournée negli Usa, da ammirare il Monza prossimo protagonista in serie A e c’era da ricordare il personaggio, Silvio Berlusconi, artefice di tanto in campo nazionale sia nell’economia, sia nell’occupazione, sia nello sport e sia in politica. Tanti perciò i motivi d’interesse e i significati del match, dal che la vasta audience della partita. Ed ovviamente “seduti in prima fila” ad assistere all’amichevole e sottolineare il suo significato socio/sportivo i milanisti molisani, i cui commenti finali non si sono lasciati attendere. “E’ ancora presto per trarre conclusioni -ha affermato uno di questi- da un primo approccio i nuovi acquisti danno più fiducia rispetto a quelli dello scorso anno. Occhio all’olandese mi ricorda Rijkaard. Buono Colombo e Forza Milan”. Un altro commento: “Partita discreta con otto nuovi acquisti. Sono fiducioso per il futuro del grande Milan !”. Quindi il pensiero di un giovane rivolto a Silvio Berlusconi : “Mi rivolgo a te con profondo affetto. Ricordo il tuo eccezionale contributo nel mondo degli affari, in campo sportivo e nella sfera politica. La tua passione e capacità di leadership hanno lasciato una impronta indelebile nella nostra comunità. Il tuo spirito imprenditoriale ha dimostrato che con determinazione ed innovazione si possono raggiungere traguardi eccezionali. La tua visione ha creato posti di lavoro, opportunità ed ha contribuito allo sviluppo economico italiano. Per questo ti dobbiamo essere molto grati. Oggi si sta giocando Monza/Milan in tuo onore per ricordarti. Monza e Milan sono diventate quelle che sono grazie a Te ! Grazie di tutto, Silvio !”. Quindi dai milanisti molisani giudizi sul nuovo Milan visto all’opera : “L’olandese è bravo –attesta un altro- gli altri da vedere ancora”. Dopodiché qualche riserva sull’atteggiamento di Leao, poco determinato ed incisivo, mentre in tanti scommettono sull’attaccante Colombo, giovane e promettente. Ed oggi si torna in campo con altra amichevole, perché il campionato è ormai alle porte.