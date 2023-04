Una serata di passione sportiva e quindi ore di gioia, brindisi, canti, abbracci e sventolii di bandiere rossonere ieri sera in tanti centri del Molise per la qualificazione del Milan di Pioli, Maignan, Leao, Calabria, Giroud, Krunic, Kjaer, Diaz, Tonali, Bennacer, Tomori, Theo e tutti gli altri alle semifinali di Champions, eliminando il Napoli di Spalletti e De Laurentis dopo l’1 a 0 per il Milan a San Siro di Milano e l’1 a 1 al Maradona di Napoli. Centottanta minuti intensissimi, con episodi palpitanti, bel gioco d‘ambo le parti, partite dall’esito incerto, ma alla fine col Milan e i milanisti che hanno potuto gioire grazie a Leao, Giroud, Maignan, Calabria, Kjaer ect., un team quello milanista dimostratosi più squadra nell’arco dei due match e quindi meritevole dell’accesso alle semifinali della maggiore competizione calcistica europea, fermo restando la qualità del Napoli mai domo e deciso a combattere sino al triplice fischio di chiusura allo stadio partenopeo. Da applausi, a proposito di tale match chiuso sull’1 a 1, la discesa di Leao al Maradona in occasione della rete di Giroud, azione entusiasmante con tre giocatori napoletani “saltati” e che ha ricordato quella altrettanto indimenticabile degli anni addietro del duo Gullit/Van Basten, assai simile nella sua evoluzione. Tantissima gioia quindi dei supporter milanisti in ogni angolo del Molise e serata di sventolii di bandiere e canti a Venafro e altrove, coi tifosi dell’ovest della nostra regione ritrovatisi dinanzi allo schermo televisivo ed attorno a tavole riccamente imbandite per gridare”Forza Milan”, sostenere Pioli & C, palpitare ed alla fine liberare la loro gioia per una qualificazione attesa decenni e finalmente conquistata con pieno merito. Di tanta composta, incontenibile e sportiva gioia sono esempi tangibili i video allegati che “raccontano” la passione dei milanisti di Venafro, S. Maria Oliveto, Colli, Pozzilli, Isernia ect. per un traguardo bellissimo come le semifinali di Champions ! Il calcio, sport dalle mille passioni e che quando “prende” coinvolge tantissimo e in maniera meravigliosa ! Ed allora “Complimenti !” al Napoli e “Chapeau !” più che meritato al Milan !