Gli appassionati dei colori rossoneri hanno ritrovato verve e fiducia dopo gli ultimi successi di Leao & C su Torino in Campionato e Tottenham in Champions

Il calcio, sport di passioni forti ! Bastano una/due vittorie, dopo un mese di cocenti delusioni, leggi sconfitte a suon di gol al passivo, che l’appassionato riprende verve e passione senza problema alcuno. E’ la legge bellissima del calcio, sport decisamente coinvolgente e mutevole nell’arco di poche ore. Ed è esattamente quanta capita agli aderenti del Milan Club Isernia, sodalizio di recentissima costituzione all’indomani del 19.mo scudetto tricolore del Milan arrivato 11 anni dopo l’ultimo titolo nazionale. Ebbene da tale club rossonero ecco pronta l’iniziativa per tornare a gridare “FORZA MILAN” dal primo anello verde di San Siro a Milano in occasione di Milan/Atalanta di domenica 26 febbraio. Il sodalizio infatti organizza, chiamando a raccolta tifosi ed appassionati, il viaggio in pullman Isernia/San Siro Milano con partenza sabato 25 alle h 23.30 dal Bar Italia nel capoluogo pentro per stare nel capoluogo lombardo all’indomani per l’atteso macth di campionato. “Costo della trasferta -fanno sapere dal Milan Club Isernia- € 85 a persona, per viaggio a/r e biglietto primo anello verde di San Siro. Il ritorno, subito dopo la partita”. Per info ed iscrizioni 349/4734644 (Tonino Miele) o 327/0694040 (Teo Iacovetti).