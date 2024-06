di Redazione

La Guida di Gambero Rosso sui panifici italiani, elogia gli artigiani capaci di far fronte a un mercato in continua evoluzione con prodotti da forno sempre più autentici. Nel Molise sono 9 le eccellenze che entrano a pieno titolo nella guida, 6 in provincia di Isernia e 3 in provincia di Campobasso. Sono:

Panetteria Punto Caldo Iannone, dove passione, ricerca e voglia di sperimentare per regalare al pubblico sempre qualcosa di nuovo fanno di questo panificio, situato nel cuore di Campobasso, un approdo sicuro per chi è in cerca di prodotti che valorizzano il territorio.

Sabetta, dal 1960 una certezza per la bontà dei prodotti e per la gentilezza del personale. Una bottega storica che deve la sua fama alla selezione dei prodotti tipici.

Panificio Casa Priolo, a Bojano: una storia familiare ultracentenaria che oggi rivendica con orgoglio la propria storia e guarda in avanti sospinta da tecnica, studio su prodotti tipici, interpretazioni originali, ricerca di materie prime locali ed eccellenze gastronomiche.

Panificio Blanz, dove la tradizione, interpretata con piglio moderno, è la forza di questa insegna, che ha ottenuto riconoscimenti anche dalla nostra guida Street Food.

Panificio Fratelli Giancola, forno storico di Isernia, sempre a sempre a gestione familiare sulla breccia da oltre ottanta anni che mette sul banco sapori schietti e genuini in ogni cosa.

La Spiga d’Oro, ad Agnone, che dal 1972 a oggi porta avanti le tradizioni dell’Alto Molise con cura e migliorando alcuni prodotti di anno in anno.

Panificio Antichi Sapori Patriarca, ad Agnone: una bella realtà artigianale, oggi alla terza generazione, che affonda le radici alla fine dell’Ottocento quando tutto cominciò tutto con il forno a legna di nonna Concetta.

Fornai Ricci, a Montaquila, realtà storica dal 1967, oggi è un locale poliedrico con servizio bar, enoteca, pranzi veloci e aperitivi, dove il culto per il lievito madre, la voglia di utilizzare materie prime di alta qualità, possibilmente a filiera corta, e il rispetto per le antiche ricette rimangono dei capisaldi.

Panificio Delizie, a Santa Maria del Molise, un locale eclettico (panificio, paninoteca, pizzeria e caffetteria) accogliente e luminoso, con personale attento e gentile con un’offerta ampia e variegata che coprono tutto l’arco della giornata.