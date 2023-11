di T.A.

In foto un nuovo incendio -addirittura in pieno autunno (!)- sui monti a nord/ovest di Venafro, dopo quello devastante della scorsa estate che aveva investito e bruciato circa ottanta ettari di vegetazione collinare e montana senza che si fosse riusciti a risalire al piromane ? Assolutamente no, per fortuna ! Bensì solo del casuale click fotografico dei meravigliosi giochi naturali di luce operati dal sole al tramonto in un bel pomeriggio avanzato d’autunno su Venafro e l’intero Molise ovest. Il rosa del sole al tramonto frammisto al grigio delle nuvole, all’orizzonte giusto in cima a Monte Corno, ovest di Venafro, ed il gioco, la sensazione è bella e servita ! Niente fumi ed incendio, ma “la mano” infinita del creato che tanto delizia ! Uno spettacolo della natura che attira, sorprende e puntualmente avvince !