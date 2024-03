di Rdazione

Saranno le suggestive sale di “Palazzo Norante”, sede della biblioteca comunale di Campomarino, ad ospitare il convegno “I massacri delle foibe e l’esodo Giuliano Dalmata. Il coraggio e il sacrificio delle donne”, organizzato dal Coordinamento regionale dell’Unione degli Istriani. L’associazione di esuli, attiva con importanti iniziative dal 2021 anche in Molise, continua il suo importante lavoro per ricordare per i Martiri delle Foibe e per tutte quelle migliaia di italiani che furono costretti ad abbandonare la loro terra, che era Italia da sempre, le loro case ed i loro beni.

L’appuntamento a Campomarino, nella giornata internazionale dei diritti delle donne, costituisce un’occasione importante per ricordare il coraggio e il sacrificio delle donne uccise o costrette all’esodo. È previsto infatti un approfondimento sul tema, partendo dalle storie di tre donne, Norma Cossetto, Marinella Filippaz e Alida Valli. Vicende più o meno note, raccontate da giovani lettrici attraverso una serie di letture tratte dal libro del senatore Roberto Menia “10 febbraio. Dalle foibe all’esodo”. Un evento che si arricchisce della partecipazione del senatore Menia, triestino di famiglia esule, padre della legge che ha istituito il Giorno del Ricordo e storico membro dell’Unione degli Istriani. Al convegno saranno presenti il Presidente della giunta regionale Francesco Roberti, il senatore Costanzo Della Porta, l’onorevole Elisabetta Lancellotta e il Presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante. Ad introdurre gli interventi saranno Gianni Meffe, coordinatore regionale dell’Unione degli Istriani e Marco Altobello, socio dell’Unione, mentre ad aprire i lavori sarà il sindaco di Campomarino, Piero Donato Silvestri, che ha accolto con entusiasmo la scelta di organizzare nel suo comune il Convegno. Una scelta non casuale, infatti Campomarino è gemellata con l’antica città di Cattaro, oggi nella Repubblica del Montenegro ma per secoli appartenente agli imperi, ai Regni e alle Repubbliche Marinare di emanazione italiana. L’evento sarà gratuito e per ulteriori informazioni è possibile inviare un’e-mail all’indirizzo regione.molise@unioneistriani.it oppure contattare telefonicamente Gianni Meffe (333.7526138) e Marco Altobello (3494963857).