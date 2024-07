di T.A.

Sono stati definiti programma e protagonisti dell’imminente ed atteso “V° CONCERTO ALLA VERGINE”, appuntamento lirico/musicale per onorare la Madonna del Carmine a Venafro. L’evento si terrà il 14 luglio prossimo a partire dalle h 21.00 nello splendido scenario naturale antitante la Cattedrale cittadina, location che si adatta alla perfezione alla serata artistica promossa dal movimento “I Venafrani per Venafro” e dal “Comitato Festa Madonna del Carmine” e resa possibile grazie al volontario contributo di anonimo devoto locale. Tante le novità dell’edizione 2024 : dal titolo – “Da Torre del Lago a Marechiaro” per omaggiare il compositore Giacomo Puccini a cent’anni dalla scomparsa e la città di Napoli- al programma, incentrato su arie di opere liriche pucciniane e sui classici della canzone partenopea, sino agli stessi musicisti ed interpreti, con tante novità rispetto alle edizioni precedenti. Questi i nomi di musicisti, cantanti e presentatore della serata : il pianista M° Carlo Feola di Caserta, i soprani Federica D’Antonino di Pozzilli (Isernia) e Martina Sannino di Torre del Greco (Napoli), il baritono e direttore artistico dell’evento Maurizio Esposito di Napoli, il tenore Davide Battiniello sempre del capoluogo partenopeo, il fisarmonicista Leonardo Prezioso di Spinete (Campobasso) e l’attore/presentatore Gianni Di Chiaro di Venafro. “I magnifici sette”, come sono stati simpaticamente ribattezzati, per dar vita ad un concerto di spessore sotto il profilo artistico. L’attesa in città è tanta, anche quale preludio alla successiva festa popolare del 15 e 16 luglio in onore della Madonna del Carmine, storico evento civile e religioso che si svolgerà nella parte ovest dell’abitato venafrano ed alla cui organizzazione provvederà apposito comitato festivo. Nel calendario della doppia giornata di riti e festeggiamenti trovano posto celebrazioni religiose, processione, serate musicali sulla piazza della Cattedrale e i fuochi pirotecnici conclusivi.